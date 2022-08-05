Тюмень, , 16:29 — REGNUM В Тюменской области с начала 2022 года принято на сопровождение 120 новых инвестиционных проектов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюмень Иван Шилов © ИА REGNUM

Реализация данных проектов способствует созданию 2,5 тысяч мест.

До конца года начнут работу теннисный центр в Тюмени, детский образовательный центр в районе Ожогино в Тюмени на 260 мест, деревообрабатывающее производство в Ялуторовске и ряд других проектов.

Уже открылись в этом году лабораторно-исследовательский центр компании «НОВАТЭК», второй корпус многофункционального госпиталя, «Мать и дитя», футбольный центр «Дерби» в Тюмени, медцентр доктора Васильева «Ключ здоровья» в Тобольске и другие объекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области индекс производства в обрабатывающих отраслях промышленности за шесть месяцев 2022 года вырос на 1,1%.

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