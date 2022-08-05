Тюмень, 5 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Тюменской области с начала 2022 года принято на сопровождение 120 новых инвестиционных проектов. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает информационный центр правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

Реализация данных проектов способствует созданию 2,5 тысяч мест.

До конца года начнут работу теннисный центр в Тюмени, детский образовательный центр в районе Ожогино в Тюмени на 260 мест, деревообрабатывающее производство в Ялуторовске и ряд других проектов.

Уже открылись в этом году лабораторно-исследовательский центр компании «НОВАТЭК», второй корпус многофункционального госпиталя, «Мать и дитя», футбольный центр «Дерби» в Тюмени, медцентр доктора Васильева «Ключ здоровья» в Тобольске и другие объекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области индекс производства в обрабатывающих отраслях промышленности за шесть месяцев 2022 года вырос на 1,1%.