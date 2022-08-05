Тверь, 5 августа, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии в Твери приняли участие в акции «Книги — детям Донбасса». Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Тверской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Книги

В рамках благотворительной акции «Книги — детям Донбасса» военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Тверской области собрали и передали 50 изданий различной тематики. Посылку привезли в Центральную библиотеку имени Герцена, где организован центр сбора книг.

«Сотрудники и военнослужащие вместе со своими детьми с любовью подбирали литературу для ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик в надежде, что каждая книга найдёт своего читателя», — сообщил помощник начальника по военно-политической работе территориального органа Росгвардии старший лейтенант Олег Зенкин.

Все собранные издания скоро направят в распределительный пункт, а затем в детские сады, школы и библиотеки.

Между тем, сбор книг для детей Донбасса в Центральной библиотеке имени Герцена в Твери продолжается — книги можно принести с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. Важно, чтобы издания были новыми или в очень хорошем состоянии. Принимается художественная, научно-популярная, учебная и справочная литература.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ребятам, прибывшим из ЛНР и ДНР и зачисленным в общеобразовательные организации Ростовской области, выдадут школьные рюкзаки в рамках благотворительной акции.