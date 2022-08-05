Салехард, 5 августа, 2022, 19:33 — ИА Регнум. На Ямале завершилась археологическая экспедиция на поселение Йоркутинское-3, где были обнаружены остатки древнего леса и орудия охотников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа В Ямальском районе найдены остатки древнего леса и орудия охотников

«К большому сожалению, культурный слой поселения Йоркутинское-3 оказался полностью разрушен ветровой эрозией. Однако на поверхности выдува собрано около тысячи артефактов: фрагменты керамической посуды, каменные скребки, наконечники копий и стрел, топоры. Чтобы убедиться в правильности выводов об отсутствии культурного слоя, был заложен небольшой раскоп. Следов антропогенного влияния и артефактов не выявили, однако в заполнении раскопа обнаружились следы древнего березового леса и другой растительности», — сообщилаОльга Тупахина, руководитель экспедиции, старший научный сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики.

По словам археологов, в этом районе в древности был более тёплый климат и преобладал густой лиственный лес. Верхняя площадка мыса использовалась людьми как временная стоянка во время охоты на северного оленя и лося. Это обусловлено тем, что на местах поисков не было обнаружено котлованов жилищ и других хозяйственных объектов при наличии достаточно многочисленных артефактов, где количество каменных орудий значительно превышает количество обломков керамической посуды.

«Место, где расположено поселение Йоркутинское-3, с точки зрения археологов уникально. В 2020 году в истоках реки Ёркатаяха был открыт археологический микрорайон, состоящий из шести археологических комплексов и относящийся, по предварительным оценкам, к пятому тысячелетию до нашей эры — эпохе неолита. Уникальность комплекса заключается в исключительно насыщенной локализации памятников. Шесть древних поселений удалены друг от друга на расстояние не более 1,5 километра, при том что в целом на территории Ямало-Ненецкого автономного округа комплексов этого времени известно не более 20. Ещё один интересный факт — открытые памятники принадлежали народам трёх разных культур», — указано в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уникальные находки сделаны археологами научного центра изучения Арктики. Специалисты проводили поиски в поселении Товыгорт в бассейне реки Горная Обь. Исследования показали, что поселение было местом регулярных встреч древних людей на протяжении нескольких столетий.

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