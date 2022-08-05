Москва, , 16:27 — REGNUM Специальные экономические меры в финансовой и топливно-энергетической сферах позволят пресечь формальные продажи активов иностранцами из недружественных стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 августа первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских (СРЗП).

Указ Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в сфере финансов и ТЭК. Документ запрещает представителям недружественных стран, которые владеют акциями российских стратегических предприятий, до конца года совершать сделки с этими акциями. Кроме того, до конца года инвесторам из недружественных стран запрещены сделки с долями в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении, а также сделки с акциями российских банков

«Очень важное решение президента, потому что мы видим сплошь и рядом, что, к сожалению, иностранные компании из недружественных стран продают своим руководителям на местах, неким посторонним людям за рубль, условно, свои активы, при этом продолжая формально ими управлять. Санкций им никак не предъявить, потому что уже формально собственник российский, хотя де-юре они иностранцы», — сказал Ананских.

По его словам, есть много примеров по недропользователям, когда «товар вывезли, а деньги не получили».

«Такое сплошь и рядом и происходит, мягко говоря, крупный обман государства. Поэтому здесь нужно было действительно принимать решение и я считаю, что очень правильное решение президента, именно относящееся к инвесторам из недружественных стран, которые себя так ведут», — заключил парламентарий.

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