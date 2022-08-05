Белград, 6 августа, 2022, 01:37 — ИА Регнум. Между Сербией и США существует большой потенциал для развития сотрудничества в энергетической области. Об этом заявили премьер-министр Сербии Анна Брнабич и посол США в Сербии Кристофер Хилл во время переговоров в Белграде 5 августа.

Novreg.ru Анна Брнабич

Брнабич и Хилл подчеркнули, что прежде всего имеются в виду проекты с использованием возобновляемых источников энергии, передает телеканал Н1.

Брнабич со своей стороны отметила, что тема энергетической безопасности чрезвычайно важна для Сербии. По ее мнению, нужно осуществить новый прорыв в строительстве новых энергетических мощностей, и в этом деле сотрудничество с США может быть полезным для Сербии.

Ранее министр энергетики Зорана Михайлович заявила, что ей жаль, что Сербия в последние десять лет вела ошибочную энергетическую политику и не нашла других поставщиков газа, кроме Российской Федерации.