Оренбург, , 16:24 — REGNUM В Оренбурге 5 августа суд избрал меру пресечения для мужчины, обвиняемого в убийстве медика. Об этом сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда города.

Колючая проволока Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователь ходатайствовал об аресте. Судья удовлетворил ходатайство.

«Учитывая, что в целях избежания уголовной ответственности за совершенное преступление обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия, оказать психологическое и физическое давление на участников уголовного судопроизводства, а также иным образом воспрепятствовать установлению всех обстоятельств произошедшего, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 дней — до 2 октября 2022 года», — сказали в судебной инстанции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, убийство врача вызвало широкий резонанс. Преступление совершено днем 2 августа. Женщине нанесли множественные ножевые ранения. Ее тело обнаружили на лестничной площадке в многоэтажке по ул. Волгоградской. По подозрению в совершению убийства задержали 28-летнего горожанина. Свою вину он признал частично.

По версии следствия, оренбуржец из личной неприязни нанес 25-летней жительнице Оренбурга не менее 30 ножевых ранений.