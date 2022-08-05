Ярославль, 5 августа, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Органы прокуратуры Ярославской области за первое полугодие 2022 года помогли получить 600 работникам 36 миллионов рублей долга по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба Ярославской областной прокуратуры.

Yarprok.ru Прокуратура Ярославской области

«Однако, остается непогашенной задолженность в размере 4,2 млн. рублей у предприятий респондентов Россстата и 90 миллионов рублей у организаций, не подпадающих под государственный статистический учет, что требует от прокуроров активизировать это направление работы», — добавили в прокуратуре.

Помимо этого, почти 2 тысячи ярославцев при помощи прокуратуры смогли взыскать 3 миллиона 355 тысяч рублей зарплаты через суд.