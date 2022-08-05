Екатеринбург, 5 августа 2022, 16:18 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за гибели 73-летней жительницы Свердловской области в больнице. Об этом 5 августа сообщает Следственный комитет России.
Такое поручение он дал главе областного следственного управления Михаилу Богинскому. Дело могут завести по факту неоказания медицинской помощи.
Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный педагог скончалась в одной из больниц Нижнего Тагила. При этом, по данным СМИ, медицинской помощи она не дождалась.
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