Екатеринбург, 5 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за гибели 73-летней жительницы Свердловской области в больнице. Об этом 5 августа сообщает Следственный комитет России.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Такое поручение он дал главе областного следственного управления Михаилу Богинскому. Дело могут завести по факту неоказания медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный педагог скончалась в одной из больниц Нижнего Тагила. При этом, по данным СМИ, медицинской помощи она не дождалась.