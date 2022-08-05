Санкт-Петербург, 5 августа 2022, 16:21 — REGNUM Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области вырос с 0,4 до 0,5%. На биржу труда с начала 2022 года обратилось 22,4 тыс. человек. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили 5 августа в пресс-службе областной администрации. Отмечается, что признаны безработными 7,5 тыс. человек.

Бен Шан. Безработица
Бен Шан. Безработица

За семь месяцев 2022 года служба занятости региона выдала более 30 тыс. направлений на работу. Каждый третий — 11,4 тыс. соискатель, получивший направление, был трудоустроен.

«Сегодня в базе вакансий региона 49,4 тысяч предложений, из них 76% по рабочим профессиям, 24% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих», — уточнили в пресс-службе.

К организации временных и общественных работы подключился 101 работодатель области — им предоставляются субсидии на выплату заработной платы временным работникам. Таких в регионе уже 1161 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минэкономразвития России Максим Решетников не исключает роста уровня безработицы осенью. При этом он уточнил, что ситуация остается контролируемой.

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