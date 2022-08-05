Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Уровень регистрируемой безработицы в Ленинградской области вырос с 0,4 до 0,5%. На биржу труда с начала 2022 года обратилось 22,4 тыс. человек. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили 5 августа в пресс-службе областной администрации. Отмечается, что признаны безработными 7,5 тыс. человек.

Бен Шан. Безработица

За семь месяцев 2022 года служба занятости региона выдала более 30 тыс. направлений на работу. Каждый третий — 11,4 тыс. соискатель, получивший направление, был трудоустроен.

«Сегодня в базе вакансий региона 49,4 тысяч предложений, из них 76% по рабочим профессиям, 24% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих», — уточнили в пресс-службе.

К организации временных и общественных работы подключился 101 работодатель области — им предоставляются субсидии на выплату заработной платы временным работникам. Таких в регионе уже 1161 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минэкономразвития России Максим Решетников не исключает роста уровня безработицы осенью. При этом он уточнил, что ситуация остается контролируемой.

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