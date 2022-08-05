Череповец, Вологодская область, 5 августа 2022, 16:15 — REGNUM ФосАгро рассчитывает в 2022 году поставить производственный рекорд, выпустив 10,8 млн тонн продукции. Это заявил генеральный директор компании Михаил Рыбников в ходе визита на череповецкую производственную площадку.
В Череповце Рыбников ознакомился с перспективными проектами развития ключевого химического кластера компании. Они направлены на повышение самообеспеченности сырьем, увеличение производственных мощностей и снижение воздействия на окружающую среду.
Руководители ПАО «ФосАгро» посетили производства аммиака, минеральных и сложных минеральных удобрений, экстракционной фосфорной кислоты, фтористого алюминия.
По словам Михаила Рыбникова, дальнейшая стратегия компании остается неизменной: она направлена на рост объемов производства и развитие собственной сырьевой базы.
О планах по развитию Череповецкого комплекса и новых проектах рассказал генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг. Он отметил, что компания начинает очередной инвестиционный цикл.
Кроме того, планируется дальнейшее развитие производства фосфорной кислоты, увеличение объемов производства комплексных минеральных удобрений и выход на дополнительные объемы переработки кремнефтористоводородной кислоты. Целый ряд инициатив планируется реализовать в контексте развития логистической инфраструктуры и складских мощностей: железнодорожной станции Криолит, промышленного порта, склада комовой серы.
Череповецкий комплекс демонстрирует отличные темпы развития. В этом году объемы производства выросли на 4-4,5%. Предприятие идет к новому производственному рекорду», — подытожил Александр Гильгенберг.
Во время встречи с трудовым коллективом Михаил Рыбников подчеркнул, что компания сохраняет устойчивость и плановые темпы развития, поставки продукции потребителям осуществляются в полном объеме и с соблюдением сроков. Приоритетом для ФосАгро остается отечественный рынок. Поставки минеральных удобрений российским аграриям практически удвоились за последние 6 лет. Генеральный директор ПАО «ФосАгро» отметил, что в основе производственных достижений заложен вклад каждого работника. Он также обратил внимание участников встречи на социальную активность совета ветеранов и молодежного актива предприятия.
Совету ветеранов предприятия Михаил Рыбников вручил сертификат на 500 тысяч рублей.
Молодежной организации был вручен сертификат на 150 тысяч рублей, эти средства будут направлены на развитие и поддержку молодежных инициатив на предприятии.
Михаил Рыбников заверил, что компания продолжит реализацию всех проектов в сфере корпоративной социальной ответственности и неукоснительное выполнение положений коллективного договора. В 2021 году объем средств, направленных компанией на реализацию положений коллективных договоров и обеспечение социальных гарантий трудящимся превысил 1,7 млрд рублей.
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