Череповец, Вологодская область, , 16:15 — REGNUM ФосАгро рассчитывает в 2022 году поставить производственный рекорд, выпустив 10,8 млн тонн продукции. Это заявил генеральный директор компании Михаил Рыбников в ходе визита на череповецкую производственную площадку.

«В первом полугодии 2022 года череповецкими химиками уже выпущено 3,8 млн тонн удобрений, — сообщил Михаил Рыбников. — Это позволяет нам рассчитывать, что по итогам года компания в целом перешагнет планку в 10,8 млн тонн продукции и поставит новый производственный рекорд».

В Череповце Рыбников ознакомился с перспективными проектами развития ключевого химического кластера компании. Они направлены на повышение самообеспеченности сырьем, увеличение производственных мощностей и снижение воздействия на окружающую среду.

Руководители ПАО «ФосАгро» посетили производства аммиака, минеральных и сложных минеральных удобрений, экстракционной фосфорной кислоты, фтористого алюминия.

По словам Михаила Рыбникова, дальнейшая стратегия компании остается неизменной: она направлена на рост объемов производства и развитие собственной сырьевой базы.

«Здесь важен вклад Череповецкого комплекса, который показывает отличные результаты», — подчеркнул гендиректор ФосАгро.

О планах по развитию Череповецкого комплекса и новых проектах рассказал генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг. Он отметил, что компания начинает очередной инвестиционный цикл.

«Мы видим, что есть потребность в увеличении мощности производства фторида алюминия. Кроме того, у нас активно развивается программа перехода на сухое складирование гипса. Это важный проект с точки зрения экологии, поскольку позволит повысить эффективность и снизить воздействие на окружающую среду при складировании, хранении и вторичном использовании фосфогипса — сопутствующего продукта производства фосфорной кислоты. Как известно, в фокусе внимания у нас был проект строительства четвертой установки аммиака. На сегодняшний день он временно приостановлен, однако мы понимаем, что для поддержания темпов комплексного развития предприятия, Аммиак-4 необходим. И этот проект остается в среднесрочной перспективе».

Кроме того, планируется дальнейшее развитие производства фосфорной кислоты, увеличение объемов производства комплексных минеральных удобрений и выход на дополнительные объемы переработки кремнефтористоводородной кислоты. Целый ряд инициатив планируется реализовать в контексте развития логистической инфраструктуры и складских мощностей: железнодорожной станции Криолит, промышленного порта, склада комовой серы.

Череповецкий комплекс демонстрирует отличные темпы развития. В этом году объемы производства выросли на 4-4,5%. Предприятие идет к новому производственному рекорду», — подытожил Александр Гильгенберг.

Во время встречи с трудовым коллективом Михаил Рыбников подчеркнул, что компания сохраняет устойчивость и плановые темпы развития, поставки продукции потребителям осуществляются в полном объеме и с соблюдением сроков. Приоритетом для ФосАгро остается отечественный рынок. Поставки минеральных удобрений российским аграриям практически удвоились за последние 6 лет. Генеральный директор ПАО «ФосАгро» отметил, что в основе производственных достижений заложен вклад каждого работника. Он также обратил внимание участников встречи на социальную активность совета ветеранов и молодежного актива предприятия.

Совету ветеранов предприятия Михаил Рыбников вручил сертификат на 500 тысяч рублей.

«Благодаря заботе руководства о ветеранах мы имеем возможность укреплять свое здоровье в санаториях, заниматься в спортивно-оздоровительных комплексах, отдыхать на корпоративной базе «Сосновка», ежегодно к дачному сезону получать минеральные удобрения в мелкой фасовке. Средства, которые совет получит благодаря сертификату помогут в деятельности ветеранской организации и сделают ее жизнь еще более разнообразной», — сказала председатель совета ветеранов при профсоюзной организации «ФосАгро-Череповец» Анна Горева.

Молодежной организации был вручен сертификат на 150 тысяч рублей, эти средства будут направлены на развитие и поддержку молодежных инициатив на предприятии.

Михаил Рыбников заверил, что компания продолжит реализацию всех проектов в сфере корпоративной социальной ответственности и неукоснительное выполнение положений коллективного договора. В 2021 году объем средств, направленных компанией на реализацию положений коллективных договоров и обеспечение социальных гарантий трудящимся превысил 1,7 млрд рублей.

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