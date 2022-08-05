Казань, , 16:15 — REGNUM Участники команды «Молодёжки ОНФ» в Татарии вместе с активистами Народного фронта и Республиканским центром крови провели донорскую акцию в поддержку жителей и бойцов ЛДНР.

Донорство крови ИА REGNUM

«Жители, сдавшие кровь и ее компоненты, направили денежные компенсации в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для Победы!». Он организован для помощи раненым жителям и бойцам Донецкой и Луганской народных республик», — отметила главный педиатр Минздрава Татарии, заместитель главного врача ДРКБ, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Светлана Сенек .

По словам координатора команды в Татарии Дамира Нургалиева, с центром крови «Молодёжка ОНФ» постоянно на связи. Перед началом акции, добровольцы узнают у медиков, какие группы крови и ее компоненты нужны в первую очередь.

«Мы всегда стараемся помогать адресно, точечно — там, где нужно. И здесь решили объединить усилия, чтобы и запасы крови пополнить и жителей ЛДНР поддержать. Эта акция — для людей и про людей. Можно помочь, как вам удобно: перевести деньги на счет благотворительного фонда. Вам придет сообщение-отчет, что приобретено на переведенную сумму. А можете купить необходимые вещи самостоятельно и принести к нам в офис – многие так и делают. У нас на пункте сбора и берцы, и каски, и шлемы… Все это отправляется в Луганскую и Донецкую народные республики», — рассказал Дамир Нургалиев.

Участники «Молодёжки ОНФ» - активные участники донорского движения. Марафон «Молодёжки ОНФ» и ФМБА России «Оставайся донором» помог в период пандемии коронавируса избежать резкого снижения числа донаций крови в стране. Вклад всероссийской команды подчеркнула руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.