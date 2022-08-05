«Молодёжка ОНФ» приняла участие в донорской акции для бойцов ЛДНР
Казань, 5 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Участники команды «Молодёжки ОНФ» в Татарии вместе с активистами Народного фронта и Республиканским центром крови провели донорскую акцию в поддержку жителей и бойцов ЛДНР.
По словам координатора команды в Татарии Дамира Нургалиева, с центром крови «Молодёжка ОНФ» постоянно на связи. Перед началом акции, добровольцы узнают у медиков, какие группы крови и ее компоненты нужны в первую очередь.
Участники «Молодёжки ОНФ» - активные участники донорского движения. Марафон «Молодёжки ОНФ» и ФМБА России «Оставайся донором» помог в период пандемии коронавируса избежать резкого снижения числа донаций крови в стране. Вклад всероссийской команды подчеркнула руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.