Пенза, 5 августа, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Пензе 32-летнего курьера подозревают в мошенничестве. Мужчина забирал деньги у проживающих в областном центре пенсионерок, а деньги перечислял на счета организаторов преступления, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Pixabay.com В наручниках

На телефоны пенсионерок звонили неизвестные и выдавали себя за их родственников. Женщин убеждали в том, что из близкие попали в ДТП и требуется финансовая помощь.

«Потерпевшими признаны 10 женщин пенсионного возраста, проживающие в областном центре. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей», — сообщила следователь следственного управления УМВД России по городу Пензе Мария Сиротина.

За деньгами всегда приезжал курьер, которого пострадавшие сумели описать правоохранителям. По приметам возле одного из банкоматов задержали подозреваемого, который в очередной раз переводил похищенные деньги. Им оказался житель Пензы.

Он пояснил, что нашел работу в интернете и пытался таким образом решить свои финансовые проблемы. За проделанную работу ему обещали 5% от похищенных денег. Адреса мужчине сообщал работодатель. Женщинам он представлялся курьером, помощником следователя или адвоката.

Полученные деньги мужчина переводил через банкомат. При этом о криминальном характере своей работы он знал. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

ИА REGNUM напоминает, жительница Пензы передала более полумиллиона рублей незнакомцу, пытаясь помочь внучке. Мошенники заверили 86-летнюю женщину, что ее родственница попала в дорожную аварию.

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