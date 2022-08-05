Уфа, , 16:17 — REGNUM Новая смена ребят из Донбасса прибудет в Башкирию для отдыха и небольшой учебы. Об этом 5 августа сообщил руководитель администрации главы региона Максим Забелин в своем телеграм-канале.

Автобус для перевозки детей. Kzta.ru

Он выразил благодарность сотрудникам Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационного технического университета за то, что этим летом они организовали «Университетские смены» для 500 школьников из Донбасса.

Забелин отметил, что в Уфимском государственном авиационном техническом университете старшеклассники проходили образовательный курс и проводили время с опытными педагогами и вожатыми. Школьникам из Донбасса была представлена дополнительная программа «Открываем Россию из Башкирии» с экскурсиями по Уфе.

Отмечается, что сотрудники Башкирского государственного университета организовали уже третий заезд, в котором школьники совмещают отдых с небольшой учебой в Уфе и в Еремекеевском районе на спортивно-оздоровительной загородной базе «Кульчум». Подростки принимают участие в культурных, спортивных мероприятиях, посещают достопримечательности Уфы и Башкирии.

Забелин отметил, что 6 августа сотрудники Уфимского государственного авиационного технического университета встретят новую смену ребят из Донбасса.

«Изюминкой смены станет сеанс связи с международной космической станцией, трансляция которой будет проходить на главной площади университета», — пояснил чиновник.