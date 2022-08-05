Валерий Ходячий, 5 августа 2022, 16:36 — REGNUM Жители Южной Корее обсудили в Сети попытку северокорейских хакеров украсть технологии по производству вакцины от COVID-19.
Согласно письменному отчету, представленному на слушаниях в судебном комитете Сената США, директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что КНДР наряду с Китаем и Россией совершает кибератаки на США.
«Мы выявили и публично раскритиковали Китай, Северную Корею и Россию, которые на протяжении последних нескольких лет совершали кибератаки, нацеленные на кражу данных об исследованиях вакцины от коронавируса», — заявил глава ФБР.
По словам Рэя, преступники совершали атаки на больницы, медицинские центры и учебные заведения с помощью программ-вымогателей.
В качестве примера киберпреступлений, глава ФБР привел взлом якобы российскими хакерами IT-компании SolarWinds и попытку Ирана вмешаться в выборы в США.
Ранее в США выпустили предупреждение о распространении вирусных программ северокорейскими хакерами.
Напомним, что в ходе конференции по кибербезопасности, состоявшейся 19 июля в Университете Фордхэм, заместитель министра юстиций — генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что в прошлом году больница в Канзасе подверглась атаке со стороны северокорейских хакеров. В результате кибератаки в больнице было выведено из строя несколько диагностических систем, а также утерян доступ к серверу, используемого для хранения данных, а также серверу лаборатории.
«Разве американская вакцина не хранится в холодильниках? Даже если в КНДР создадут что-то подобное, где они её будут хранить и как транспортировать?» — вопрошает mp79***.
«Что ещё умеют коммунистические страны, кроме как воровать и создавать оружие?» — интересуется gold***.
«Получить вакцину не могут, вот и делают всё возможное», — отмечает tech***.
«Технологии производства вакцины? Было бы что красть…» — пишет yous***.
«Если они найдут какую-нибудь запрещенку… Кто от этого пострадает?» — задается вопросом 1215***.
«Они постоянно что-то взламывают и крадут, будь то биткоины, депозиты в банке… Мне отвратителен тот факт, что мы являемся одной нацией. Разве идеология чучхе заключается в воровстве? Стыдно должно быть…» — coff***.
«Позор мирового масштаба», — утверждает taja***.
«Даже если они украдут технологии, они всё равно не смогут ничего сделать!» — считает clim***.
«У них же уже нет инфицированных, зачем им вакцина?» — интересуется sanc***.
«Они настолько горды, что когда им предлагают, они отказываются из-за того, что не могут заплатить», — сообщает wono***.
«Ой, не обращайте на это внимание. Глядишь, они сами себя и уничтожат», — советует minn***.
«Это не технологии, это рецепт по приготовлению яда», — утверждает llji***.
«КНДР — страна пиратов в Азии», — пишет thod***.
«Конечно, это был гениальный план: своровать технологии, произвести. Продать коммунистическим странам по дешевке», — смеется mykh***.
«Только могут воровать и запугивать. Все коммунисты одинаковые», — считает worl***.