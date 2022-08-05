Бишкек, 5 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В столице Киргизии проходит марш в память об «Уркуне» — исходе части населявших Туркестанский регион киргизов в Китай после подавления войсками Российской импеии Среднеазиатского восстания 1916 года, передаёт 5 августа «24. kg».

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Участие в мероприятии принимают около 30 местных жителей, которые отправились из Бишкека в местность Кыргын-Сай в Иссык-Кульской области, где 14 августа планируют почтить память жертв событий 1916 года.

Исследовательская площадка «Эсимде» отмечает, что цель акции — «проверить как государство использует термин «политика памяти» в теме о восстании 1916 года и на каком уровне в памяти людей сохранились потери национального масштаба, произошедшие в 1916 году».

Напомним, в 1916 году произошло восстание входивших в состав Российской империи народов Средней Азии, не пожелавших выполнять указ императора Николая II о привлечении населения Туркестанского края к тыловым работам во время Первой мировой войны.

Повстанцы нападали на русские селения, убивали их жителей и представителей государственной власти. Для подавления восстания были направлены около 30 тысяч солдат и офицеров.

Согласноразличным данным, в результате событий 1916 года погибло несколько тысяч русских переселенцев, разорено свыше десяти тысяч крестьянских хозяйств. Среди местных жителей погибли от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч человек.

Отметим, в последние годы некоторые киргизские политики, а также прозападные и пантюркистски настроенные активисты стали все чаще используют тему восстания 1916 года для ведения антироссийской пропаганды, называя его «геноцидом киргизского народа» и требуя от России денежную компенсацию.