Ярославль, 5 августа 2022, 16:49 — REGNUM В Ярославской области 500 гектаров земли сельхозназначения заросло сорняками и кустарниками. Россельхознадзор предупредил собственника о недопустимости подобного отношения к земле. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
Специалисты проводили проверку соблюдения земельного законодательства в Тутаевском районе области.
Оба земельных участка принадлежат ООО «Романовское». Сейчас собственнику вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к защите земли, а также предложено устранить их.