Ярославль, 5 августа, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Ярославской области 500 гектаров земли сельхозназначения заросло сорняками и кустарниками. Россельхознадзор предупредил собственника о недопустимости подобного отношения к земле. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям Заросшая земля

Специалисты проводили проверку соблюдения земельного законодательства в Тутаевском районе области.

«При проведении наблюдения за соблюдением обязательных требований земельного законодательства обследовано два земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 500,7 гектара, расположенных в районе деревень Чебаково и Михалево Тутаевского района Ярославской области. На земельных участках выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с зарастанием сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой и сорной травянистой растительностью», — пояснили в Россельхознадзоре.

Оба земельных участка принадлежат ООО «Романовское». Сейчас собственнику вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований к защите земли, а также предложено устранить их.