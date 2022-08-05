Анкоридж, США, , 19:30 — REGNUM Британец стремится установить рекорд как самый молодой человек, когда-либо совершавшим кругосветный полет в одиночку. 17-летний подросток преодолел тысячи километров на своем сверхлегком самолете Shark. 1 августа пилот остановился в Уналашке (Аляска). Об этом сообщает американское информационное агентство Alaska Public Media.

Самолёт Rennett Stowe

Мак Резерфорд начал свое кругосветное путешествие в Болгарии в конце марта в возрасте 16 лет и пересек Африку и Азию, отпраздновав свой день рождения в пути.

По словам Резенфорда, его вдохновителем стала сестра, которая совершила своё кругосветное путешествие в возрасте 19 лет. Следуя по ее стопам, Резерфорд получил лицензию пилота в возрасте 15 лет, установив рекорд как самый молодой пилотов в мире.

«Полёты совершенно разные во многих частях мира. В Африке у меня было немало проблем с видимостью, горами и тому подобным. Когда я добрался до Индии, был сезон муссонов, поэтому были сильные штормы», — отметил юный пилот.

Резерфорд заправился и переночевал в Уналашке, прежде чем вылететь в Анкоридж. Оттуда он полетит в Кетчикан, а затем вдоль западного побережья в Мексику. Он рассчитывает завершить свое путешествие в Болгарии в конце августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин решили совершить первый в истории полёт к Северному полюсу на мотопараплане. Экспедиционная команда отправилась на точку старта (остров Рудольфа) из порта Мурманск на борту атомохода «50 лет Победы» в рамках ежегодного туристического круиза.

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