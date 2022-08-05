Кишинёв, 5 августа, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Следователи прокуратуры Молдавии продолжают расследование и поиск причастных к волне ложных сообщений о «бомбах» в различных учреждениях. Об этом 5 августа сообщил журналистам и. о. главы прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам Сергей Руссу.

Флаг Молдавии

Его попросили прокомментировать заявление премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, что сообщения могут присылать из России и Белорусси.

«Честно, этого я вам сказать не могу. То есть не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Руссу.

Представитель прокуратуры отметил, что IP-адреса, с которых присылают сообщения о «минировании», могут относиться к России и Белоруссии, но злоумышленники обладают знаниями в IT-области, что усложняет расследование. Он добавил, что молдавским следователям помогают Европол и Интерпол.

Стоит отметить, что 31 июля в кишинёвском аэропорту начали работать дополнительные сканеры для проверки пассажиров и багажа. Это было сделано на фоне постоянных сообщений о «минировании» воздушной гавани. В июле их было 17, все — ложные. Также постоянно поступают сообщения о «минировании» других учреждений.