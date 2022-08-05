Барнаул, , 19:49 — REGNUM В Алтайском крае с начала 2022 года, благодаря национальному проекту «Демография» и федеральному проекту «Старшее поколение», порядка 6,5 тысячи жителей отдаленных алтайских сел посетили медицинские учреждения края сел с помощью мобильных бригад. По данным регионального министерства соцзащиты, их услуги крайне востребованы.

Алтайский край. Работа мобильных бригад Министерство соцзащиты Алтайского края

Так, на базе Комплексного центра социального обслуживания населения города Новоалтайска пожилым гражданам старше 65 лет и инвалидам, оказывают помощь в перевозке до Первомайской ЦРБ. Социальная услуга предоставляется бесплатно, выезды осуществляются по заранее утвержденному графику, который согласован с медицинской организацией.

Мобильная бригада забирают пенсионеров из дома и отвозит в районную больницу на специализированном автомобиле марки Луидор. Транспортное средство оборудовано специальным электроподъемником, которое позволяет перевезти инвалида-колясочника.

Таким образом, получение медицинской помощи становится еще более доступной для старшего поколения и граждан с инвалидностью.

В настоящее время специалисты комплексного центра ежедневно оказывают помощь не менее 6 гражданам из отдаленных сел Первомайского района для посещения центральной больницы района.

За 7 месяцев 2022 года диспансеризацию с помощью мобильных бригад, работающих в рамках национального проекта «Демография», прошли 550 человек из сел Журавлиха, Акулово, Северный, Сосновка, Бобровка, Нижняя Петровка, Старокрайчиково, Новоберезовка и других сельских поселений.

Беляевой Зое Ивановне — 66 лет, она живет в поселке Нижняя Петровка Первомайского района. Из-за отдаленности села женщина на приеме у врача была в последний раз 3 года назад.

А благодаря реализации в регионе федерального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография», она прошла медицинское обследование и получила от врача терапевта рекомендации и схему дальнейшего лечения.

«Для пожилых людей важно вовремя пройти медицинское обследование. Я живу в отдаленном селе, уже несколько лет вообще не знала, что такое прием у врача, а тут привезут в больницу на комфортной машине. И забирают от дома. Социальный работник всегда рядом и всегда готов тоже помочь и поддержать. Услуга — необыкновенная, мы в восторге», — поблагодарила за оказанную помощь в проведении медицинского обследования и доставке до ЦРБ Зоя Ивановна.

«Конечно, работа таких мобильных бригад увеличивает доступность медицинской помощи для жителей отдаленных сел. Все мы видим, как остро стоит кадровый вопрос в медицине, набившая оскомину оптимизация, множество проблем в межмуниципальных перевозках, — очень сложно найти баланс между их рентабельностью и материальной возможностью жителей пользоваться ими.

Отсюда, при сохранении сегодняшнего вектора финансово-бюджетной политики вернуть «близкую» медицину в села не получится. Поэтому работа таких мобильных групп — это настоящая палочка-выручалочка», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из целей национального проекта «Демография» — сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Планируется, что продолжительность здоровой жизни граждан России увеличится до 67 лет.

Благодаря федеральному проекту «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» организовано проведение диспансеризации, профилактических осмотров. Строятся региональные гериатрические центры, открываются геронтологические отделения.

Выстраивается система долговременного ухода, благодаря которой пожилые люди могут проживать в современных пансионатах или оставаться в семье и получать помощь в привычных условиях.