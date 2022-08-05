«Палочка-выручалочка»: как мобильные бригады помогают пожилым на Алтае
Барнаул, 5 августа, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В Алтайском крае с начала 2022 года, благодаря национальному проекту «Демография» и федеральному проекту «Старшее поколение», порядка 6,5 тысячи жителей отдаленных алтайских сел посетили медицинские учреждения края сел с помощью мобильных бригад. По данным регионального министерства соцзащиты, их услуги крайне востребованы.
Так, на базе Комплексного центра социального обслуживания населения города Новоалтайска пожилым гражданам старше 65 лет и инвалидам, оказывают помощь в перевозке до Первомайской ЦРБ. Социальная услуга предоставляется бесплатно, выезды осуществляются по заранее утвержденному графику, который согласован с медицинской организацией.
Мобильная бригада забирают пенсионеров из дома и отвозит в районную больницу на специализированном автомобиле марки Луидор. Транспортное средство оборудовано специальным электроподъемником, которое позволяет перевезти инвалида-колясочника.
Таким образом, получение медицинской помощи становится еще более доступной для старшего поколения и граждан с инвалидностью.
В настоящее время специалисты комплексного центра ежедневно оказывают помощь не менее 6 гражданам из отдаленных сел Первомайского района для посещения центральной больницы района.
За 7 месяцев 2022 года диспансеризацию с помощью мобильных бригад, работающих в рамках национального проекта «Демография», прошли 550 человек из сел Журавлиха, Акулово, Северный, Сосновка, Бобровка, Нижняя Петровка, Старокрайчиково, Новоберезовка и других сельских поселений.
Беляевой Зое Ивановне — 66 лет, она живет в поселке Нижняя Петровка Первомайского района. Из-за отдаленности села женщина на приеме у врача была в последний раз 3 года назад.
А благодаря реализации в регионе федерального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография», она прошла медицинское обследование и получила от врача терапевта рекомендации и схему дальнейшего лечения.
«Для пожилых людей важно вовремя пройти медицинское обследование. Я живу в отдаленном селе, уже несколько лет вообще не знала, что такое прием у врача, а тут привезут в больницу на комфортной машине. И забирают от дома. Социальный работник всегда рядом и всегда готов тоже помочь и поддержать. Услуга — необыкновенная, мы в восторге», — поблагодарила за оказанную помощь в проведении медицинского обследования и доставке до ЦРБ Зоя Ивановна.
«Конечно, работа таких мобильных бригад увеличивает доступность медицинской помощи для жителей отдаленных сел. Все мы видим, как остро стоит кадровый вопрос в медицине, набившая оскомину оптимизация, множество проблем в межмуниципальных перевозках, — очень сложно найти баланс между их рентабельностью и материальной возможностью жителей пользоваться ими.
Отсюда, при сохранении сегодняшнего вектора финансово-бюджетной политики вернуть «близкую» медицину в села не получится. Поэтому работа таких мобильных групп — это настоящая палочка-выручалочка», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых.
Как сообщало ИА REGNUM, одна из целей национального проекта «Демография» — сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Планируется, что продолжительность здоровой жизни граждан России увеличится до 67 лет.
Благодаря федеральному проекту «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» организовано проведение диспансеризации, профилактических осмотров. Строятся региональные гериатрические центры, открываются геронтологические отделения.
Выстраивается система долговременного ухода, благодаря которой пожилые люди могут проживать в современных пансионатах или оставаться в семье и получать помощь в привычных условиях.