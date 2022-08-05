Новосибирск, , 16:14 — REGNUM По делу о госизмене арестован директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк, сообщает 5 августа телеграм-канал SHOT.

Обыск RobillardMichel

Уточняется, что Шиплюк является специалистом в сфере высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.

В СМИ также появилась информация об обысках в институте.

В начале июля ИА REGNUM сообщало об аресте в Новосибирском государственном университете по делу о госизмене завлабораторией квантовых оптических технологий.

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