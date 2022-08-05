Джакарта, , 16:06 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром внутренних дел Камбоджи, чтобы обсудить меры по предотвращению торговли людьми, сообщает Antara.

Индонезия (сс) Prayitno

В ходе встречи Ретно Марсуди попросила камбоджийские власти ускорить репатриацию индонезийских граждан, пострадавших в Камбодже.

«В частности, министр иностранных дел призвала ускорить переговоры о меморандуме о взаимопонимании между Индонезией и Камбоджей относительно искоренения трансграничной преступности», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Министр внутренних дел Камбоджи поддерживает усилия по ускорению репатриации индонезийских граждан, оказанию помощи другим индонезийским жертвам и поощрению завершения переговоров по меморандуму о взаимопонимании между двумя странами в отношении искоренения трансграничной преступности.

На первом этапе 12 индонезийских граждан будут репатриированы в Индонезию.

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