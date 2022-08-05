Судак, Крым, 5 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В рамках фестиваля «Таврида. АРТ» проведут масштабную социальную акцию для помощи мирному населению, проживающему на территории ЛДНР, Херсона и Запорожья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 августа в пресс-службе арт-кластера «Таврида. АРТ».

Пресс-служба арт-кластера «Таврида. АРТ» В библиотеке

Как отметили в пресс-службе, на площадке будет реализовано несколько программ помощи: сбор книг в пользу создания гуманитарного библиотечного фонда Херсона и Запорожья, целевые сборы пожертвований для жителей ЛДНР, патриотические концерты, волонтёрские выезды, а также встречи с врачами, военными и педагогами.

«Для нас очень важно показать, что фестиваль «Таврида. АРТ» — это гораздо больше, чем просто развлекательная площадка. Это место, где собираются неравнодушные люди со всей страны, люди, которые умеют брать и отдавать, готовые помогать и поддерживать тех, кому это нужно. Поэтому на территории, помимо насыщенной концертной, культурно-просветительской и образовательной программ, мы запускаем целый блок социально значимых мероприятий», — говорит заместитель руководителя арт-кластера по контенту Ксения Артемьева.

ИА REGNUM напоминает, что фестиваль «Таврида. АРТ» состоится в Крыму. И пройдёт с 15 по 18 августа 2022 года.