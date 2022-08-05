София, , 16:01 — REGNUM В ближайшее время природный газ в Болгарии может подорожать в среднем на 40%. Об этом 5 августа со ссылкой на сведения Комиссии по энергетическому и водному регулированию страны (КЭВР) сообщает БТВ.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы КЭВР Ивана Иванова, в платежных документах для промышленных и бытовых потребителей соответствующие суммы вырастут с нынешних 175 левов ($91) до 300 левов ($156).

«Мы будем стараться активизировать поставки [в Болгарию] азербайджанского газа для того, чтобы сохранять стабильность в соответствующей сфере», — заявил, в частности, он.

Напомним, в настоящее время сотни тысяч человек в Болгарии не могут регулярно оплачивать счета по газоснабжению.