София, 5 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В ближайшее время природный газ в Болгарии может подорожать в среднем на 40%. Об этом 5 августа со ссылкой на сведения Комиссии по энергетическому и водному регулированию страны (КЭВР) сообщает БТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По словам главы КЭВР Ивана Иванова, в платежных документах для промышленных и бытовых потребителей соответствующие суммы вырастут с нынешних 175 левов ($91) до 300 левов ($156).

«Мы будем стараться активизировать поставки [в Болгарию] азербайджанского газа для того, чтобы сохранять стабильность в соответствующей сфере», — заявил, в частности, он.

Напомним, в настоящее время сотни тысяч человек в Болгарии не могут регулярно оплачивать счета по газоснабжению.