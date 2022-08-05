Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей с Турцией. Об этом он сказал 5 августа на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Как договаривались, надеюсь, нам сегодня удастся подписать соответствующий меморандум о развитии наших торгово-экономических связей», — сказал Путин.

Он отметил, что ранее Россия и Турция достигли соответствующих договорённостей при работе российской делегации в Турции.