Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Сильный дождь стал причиной объявления оранжевого уровня опасности в Санкт-Петербурге. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Дождь Алексей Яковлев

Ухудшение погодных условий в Северной столице ожидается в субботу, 6 августа. Поэтом оранжевый уровень опасности будет действовать с 18:00 6 августа по 0:00 7 августа 2022 года. В городе ожидаются сильные дожди и ветер.

Жителям и гостям города рекомендуют проявлять осторожность. Водителей просят воздержаться от использования транспорта из-за высокого риска образования ДТП на дорогах.

Отметим, что оранжевый используется для обозначения погоды в вероятностью стихийных бедствий.

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