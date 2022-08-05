Анна Царькова, 5 августа 2022, 16:35 — REGNUM 10 августа, как и было запланировано, вступит в силу эмбарго Европейского союза на закупки российского угля и все страны Евросоюза должны будут его соблюдать, невзирая на энергетический кризис. Об этом 5 августа заявил в ходе брифинга в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
«Эмбарго на поставки российского угля — это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. 10 августа заканчивается переходный период (в этот период разрешалось закупать российский уголь. — А. Ц.) и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение», — приводит слова Мамера ТАСС.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в ЕС продолжат закупать российский уголь, но будут это делать через третьи страны. Иные также задались вопросом, долго ли Европа будет страдать от своих же санкций.
«Уголь не портится», — отреагировал Piterskii Cat.
«Жду зимы как никогда», — иронизирует Олег.
«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус…» — с сарказмом добавил DaZai O.
«Дай Бог им здоровья зиму пережить. На дровах», — не без юмора пишет Инна У.
«Так и дров нету», — ответил Инне У. Сергей С.
«А не в курсе, туры в Москву помыться, погреться уже продаются в ЕС?» — пошутил Sandr Z.
«Они люди законопослушные, закон не нарушат, пострадать за украинцев — это святое», — с сарказмом написала Ksenia Z.
«Хорошего им путешествия в средневековье!..» — иронизирует Anzhelika.
«Не надо им мешать самоубиваться…» — отреагировал Сергей Р.
«Значит, они его будут закупать через третью страну, как Киев закупал «НЕдонбасский» уголь», — отметила Людмила Z.
«Всë равно купят. Не у нас, но наш и дороже. Идиоты», — не выдержал «Армеец».
«Хотят омолодить население Европы. Старики вымрут…» — обеспокоилась Лада.
«Официальные запреты в силе, но параллельно импортировать отдельно взятые страны не перестанут, можно не сомневаться», — добавил Sergey V.
«Кто-нибудь обязательно наварится и на этом, ввозя уголь через третьи страны», — написал Вячеславович.
«Возрастут поставки кизяка! Вкладывайтесь в украинский навоз! Будут прибыли!» — с сарказмом комментирует Irina.
«Закаляйся! Если хочешь быть здоров, закаляйся! Водой холодной обливайся…©» — смеется Николай Ш.
«И долго они будут так над собою издеваться? Мазохисты что ли?» — не понимает «Глаза Змеи».
«А я-то думала, что они сейчас будут выходить потихоньку под осень с Россией на переговоры. Вроде же пора. Ан нет. Тут продолжение сериала «Ледниковый период в Европе», — пошутила Ксения.
«Так они с бешеной скоростью уголь у нас покупали несколько месяцев. Короче, как хомяки и белки запасов наделали», — шутит Афелья.
«Будут покупать у посредников, но тоже российский, или балтийскую смесь угля», — смеется Kremlin.ru.
«Самое время поднять цены на уголь, они же то, что недорого, не ценят», — написала Гертруда Н.
«Не останавливайтесь», — смеется Дарина.
«Опять будут из-под полы покупать, интересно, Европе самой не надоело быть собачкой США и страдать за ее интересы? Терпилы какие-то», — не выдержал Alex.
«Почему европейцы терпят этих продажных чиновников, давно бы снесли эту гниль и мылись бы себе под душем», — с юмором подытожила mimoza.