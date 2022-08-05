Москва, 5 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Правительство России предпринимает решительные меры по развитию отрасли информационных технологий и поддержки IТ-компаний, заявил корреспонденту ИА REGNUM горный инженер-экономист, первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета, профессор Иван Петров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационные технологии

«Меры поддержки распространяются как на юридических лиц: налоговые льготы, освобождение IТ-компаний от проверок контрольными органами, грантовая поддержка и льготное кредитование, так и на работников отрасли: льготная ипотека по ставке 5% годовых и отсрочка от службы в армии на время работы в отрасли, и даже льготное налогообложение по НДФЛ.

В тоже время предлагаемая мера по освобождению сотрудников IТ-компаний от уплаты подоходного налога (НДФЛ) не повлияет на эффективность отрасли, а доходы, на которые не начислены налоги, могут рассматриваться как не легитимные.

Следует отметить, что механизм грантовой поддержки может привести к формированию сектора IТ–компаний успешно формирующих заявки и выполняющих условия грантов, но не приводящих к развитию отрасли.

Наиболее эффективный подход — это конкурсный госзаказ для критической информационной инфраструктуры, а также обеспечение открытого доступа для резидентов к специализированному оборудованию, программному обеспечению, вычислительным мощностям и облачным хранилищам, объектам интеллектуальной собственности.

Для современного программиста и IТ-специалиста необходимо создавать максимально комфортные условия работы, как в очном, так и в онлайн форматах через формирование IТ-хабов для обеспечения совместной работы

Важным фактором развития отрасли является стабильный поток не бюджетных инвестиций, он может быть обеспечен через использование (выпуск консорциумами IТ–компаний) облигаций с субсидированным купонным доходом, в данном механизме государство субсидирует расходы на выплату купона в размере до 90% от ключевой ставки.

Для привлечения широкого круга инвесторов IТ–компании пройдут процедуру присвоения кредитного рейтинга, что сделает отрасль инвестиционно привлекательной», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве для предприятий, занятых в сфере высоких технологий открыли вторую кампанию по выдаче грантов за покупку оборудования.

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