Екатеринбург, , 15:57 — REGNUM В регионах Уральского федерального округа будет создано ещё четыре особые экономические зоны. Об этом заявил 5 августа глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Максим Решетников Официальный сайт правительства России

Он отметил, что пока такая территория действует одна — «Титановая долина» в Свердловской области. Заявки на создание ещё четырёх прорабатываются. Они могут появиться в Курганской и Челябинской областях, а также в Югре.

Как сообщало ИА REGNUM, Решетников 5 августа посетил Свердловскую область. Напомним, «Титановая долина» была создана в 2010 году.