Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Ей было 82 года, когда она собралась лететь в Азию. Её звали Нэнси. И репутация у неё была так себе…

Примерно так бы мог начинаться очередной голливудский попкорн. Вероятно, комедийный, но в реальности мы имеем дело с более суровым материалом. Потому что Нэнси Пелоси, 82 лет от роду, один из боссов США, сдержала слово — и слетала на Тайвань. А дальше, что называется, с катушек слетели многие остальные.

Чего нам всем ждать дальше? А это согласитесь главный вопрос для всех нас: «Чего ждать дальше?». О том, что будет после визита Пелоси, размышляет обозреватель ИА REGNUM Александр Савельев в своей статье «Полёт Пелоси на Тайвань и реакция Вьетнама. Что это было?» (Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3661069.html).

Никогда нельзя забывать, что для Китая тайваньский вопрос — воссоединение с островом — один из ключевых базисных элементов в выстроенной им архитектуре внутренней и внешней политики. Так что любая поддержка мятежного, как считают в Пекине, острова — болезненный удар по китайскому самолюбию. А тут такое…

При этом, отмечает Савельев, Пелоси до Тайваня побывала и в Сингапуре, и в Малайзии — совершила своего рода азиатское турне, но нигде это не вызвало ажиотажа. А вот реакция Вьетнама на случившееся весьма любопытна. Ханой ограничился призывом к сдержанности: «Вьетнам придерживается политики «одного Китая» и хочет, чтобы соответствующие стороны проявляли сдержанность, не обостряли ситуацию в Тайваньском проливе». Действительно, что это было?

С азиатским же турне Пелоси всё более или менее понятно. Она по городам и весям собирала американских союзников. Очевидно, что прямо сейчас азиатский регион перестраивается, и от кого конфигурации сложатся зависит будущее, без преувеличения, всего мира. Следим за перспективами и рисками на ИА REGNUM.