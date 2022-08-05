Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Вопрос с поставками украинского зерна из черноморских портов в настоящее время решён. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Решён вопрос с поставками украинского зерна из черноморских портов — поставки уже пошли», — заявил Путин.

«Я вас хочу поблагодарить за это и за то, что одновременно было принято пакетное решение о бесперебойных поставках и российского продовольствия, и российских удобрений на мировые рынки. Потому что вопрос стоит для очень многих стран, особенно для развивающихся стран, которые стоят на пороге больших проблем со снабжением продовольствием, удобрениями», — продолжил он.