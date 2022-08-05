Сочи, Краснодарский край, , 16:00 — REGNUM В санатории «Русь» в Сочи 5 августа началась встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, посвящённая реализации сделки по зерну и другим важным вопросам.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Лидеры двух стран обсудят не только ситуацию на Украине, но и процессы в Сирии, а также двусторонние отношения, в том числе торговые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Стамбуле был подписан меморандум, касающийся разблокировки вывоза зерна с Украины на фоне спецоперации ВС РФ по денацификации.

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