Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В санатории «Русь» в Сочи 5 августа началась встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, посвящённая реализации сделки по зерну и другим важным вопросам.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Лидеры двух стран обсудят не только ситуацию на Украине, но и процессы в Сирии, а также двусторонние отношения, в том числе торговые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Стамбуле был подписан меморандум, касающийся разблокировки вывоза зерна с Украины на фоне спецоперации ВС РФ по денацификации.