Москва, 5 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Авиация ВКС России уничтожила группу террористов в сирийской пустыне в районе подконтрольной США зоны Эт-Танф. Министерство обороны РФ распространило видеозапись об операции.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России в Сирии

Экипажи российских вертолётов нанесли ряд высокоточных ударов по укрытиям боевиков из группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находившимся в пустыне Белая.

«Никто не ушёл», — доложил в ролике пилот после того, как осмотрел окрестности.

За кадром слышны уведомления бортового речевого информатора о том, что с земли идёт облучение зенитными комплексами. Упоминаются «Роланд» и «Гепард» — германо-французский ЗРК малой дальности и немецкая зенитная самоходная установка.

Как сообщало ИА REGNUM, группа террористов была уничтожена в ходе воздушного патрулирования ВКС России.

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