Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. «Турецкий поток» продолжает снабжать европейские страны российским газом исправно и бесперебойно. Об этом 5 августа заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Турецкий поток», строительство которого мы завершили некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом», — заявил Путин.

«Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов в Европу, работает исправно, ритмично, без всяких сбоев. Я имею в виду не только поставки в Турцию, но и для потребителей в Европе. Так что, думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа в европейский рынок», — подчеркнул он.