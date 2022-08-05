Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Газопровод «Турецкий поток» сегодня является одним из важнейших артерий снабжения Европы российским газом, заявил 5 августа президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Москве.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

«Турецкий поток», который мы с вами завершили строительство некоторое время назад, сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом», — заявил Путин.

Глава государства также добавил, что «Турецкий поток», в отличие от всех других направлений поставок российских углеводородов, «работает исправно, работает ритмично, без всяких сбоев».