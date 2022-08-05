Молдавия, 5 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы в Россию для переговоров о цене на природный газ ничего бы не изменил. Об этом она заявила 5 августа на Radio Moldova.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

Глава правительства ответила на заявления лидеров оппозиции, что можно договориться с Москвой о снижении цен на газ.

«Раз я не поехала, значит, я знала, что с той стороны нет открытости к переговорам, и мы ничего не добьёмся», — сказала премьер-министр.

Она добавила, что малознакома с этой сферой. Кроме того, Гаврилица заявила, что при заключении нового контракта с Газпромом в октябре 2021 года Молдавия отказалась «жертвовать долгосрочными интересами» ради низкой цены на газ. Премьер-министр читает, что это был верный выбор.

«Это то, чего нам не хватало 30 лет — немного достоинства», — заявила Гаврилица.

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к тому, что цена на российский газ стала для Молдавии зависеть от цен в ЕС. В августе она выросла до $1458 за кубометр.