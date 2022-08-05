Путин: товарооборот России и Турции в начале года вырос в два раза
Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В первые месяцы 2022 года товарооборот России и Турции вырос в два раза. Об этом сообщил 5 августа президент России Владимир Путин.
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Июнь 2015 года
Он проводит встречу в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсуждают двусторонние отношения, а также международную повестку.
По словам Путина, в январе — мая 2022 года товарооборот России и Турции увеличился в два раза.