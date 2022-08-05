Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В первые месяцы 2022 года товарооборот России и Турции вырос в два раза. Об этом сообщил 5 августа президент России Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Июнь 2015 года

Он проводит встречу в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсуждают двусторонние отношения, а также международную повестку.

По словам Путина, в январе — мая 2022 года товарооборот России и Турции увеличился в два раза.