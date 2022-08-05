Москва, 5 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Селекционное хозяйство, в том числе и производство семян в Российской Федерации было значительно разрушено в девяностые годы. И на сегодняшний день ситуация с семенами непростая, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления, д. э. н Галина Сорокина.

Александр Погожев, ИА REGNUM Семена

«Сегодня в области семеноводства возникает катастрофическая ситуация, и если по зерну Россия в 90% покрывает свои потребности, то по многим остальным пунктам страна сильно отстаёт.

Например, например 95% семян сахарной свеклы в Российскую Федерацию поступает из-за рубежа, более 60% семян кукурузы, картофеля и подсолнечника тоже закупалась за рубежом. Это катастрофическая ситуация, ведущая к высоким рискам продовольственной безопасности страны.

Что для этого можно сделать? Конечно, самый простой способ — это рекомендовать закупать семена фермерам у российских селекционеров.

Но проблема заключается в том, что, во-первых, этих селекционеров мало, а во-вторых, стоимость семян у них значительно выше, чем аналогичные закупки за рубежом.

И это объясняется не жаждой выгоды, а тем, что для производства семян высокого качества необходимо специализированное оборудование. Сегодня многие вопросы решаются не тем уровнем домашней селекции, которая была раньше, а с помощью специального оборудования, на которое необходимы инвестиции.

Одним из направлений государственной поддержки должна стать поддержка селекционных центров, в том числе организованных на базе крупных научных центов и аграрных университетов.

Вторым направлением развития отечественного семеноводства должна стать помощь по продвижению семян на рынке, а это не только создание и поддержка торговых площадок, но и маркетинговая поддержка отрасли», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство сельского хозяйства России призвал аграриев увеличить закупки отечественных семян.

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