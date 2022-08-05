Посёлок городского типа Славяносербск, ЛНР, 5 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Алтайская делегация, взявшая шефство над Славяносербском, прибыла 5 августа в ЛНР с подарками. Как сообщает телеграм-канал администрации луганского населённого пункта, речь идет о передаче спецтехники и автобусов.

Телеграм-канал slavlnr Торжественное мероприятие по случаю передачи спецтехники и автобусов Славяносербскому району от Алтайского края

В мероприятии приняли участие глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко, представитель Алтайского края Юрий Проскурин, руководители учреждений района и гости поселка.

«Это очень важный символический шаг, жест нашего единения и признак того, что мы занимаемся важным и нужным делом», — обратился к присутствующим глава района.

«Сегодня для нашего района значимое событие. Наши побратимы передают в дар Славяносербщине транспортные средства, в которых нуждается район. Мы выражаем им глубокую благодарность за заботу и неоценимую помощь. Признание наших республик Российской Федерацией дало нам возможность свободно дышать, развиваться и строить наше будущее. Я уверен, что полученные транспортные средства будут долго служить нашему району и его жителям», — добавил Сергей Крамаренко.

В свою очередь Юрий Проскурин отметил, что Алтайский край и Славяносербский район продолжает сотрудничество и сегодня видны его результаты.

«Мы передаем школьные автобусы, коммунальную технику и легковые автомобили. Это поможет образовательным учреждениям и коммунальным предприятиям в работе», — добавил представитель Алтайского края.

Ключи от шести школьных автобусов были вручены начальнику отдела образования администрации района Валентине Михайличенко, а директору Зимогорьевского домоуправления Анатолию Рожкову, в свою очередь, достались ключи от спецтехники.

«Выражаю слова огромной благодарности за предоставленную сегодня возможность получить ключи от школьных автобусов. Я думаю, что такой подарок от Алтайского края позволит, в первую очередь, сберечь здоровье и безопасность детей, даст возможность в полной мере осуществлять учебно-воспитательный процесс», — подчеркнула Валентина Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края 22 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что власти региона помогут сделать условия жизни на Славяносербщине комфортнее.

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