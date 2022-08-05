Бишкек, 5 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Правительство Киргизии вводит полугодовой запрет на экспорт за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов, а также слитков черных металлов для переплавки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Акылбек Жапаров.

Inzoloto.ru Серебро

Также высокопоставленный чиновник одобрил введение на шесть месяцев количественных ограничений на вывоз с территории республики драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгметаллы в объеме не более 500 килограммов.

Помимо этого власти Киргизии запретили вывозить из страны бывшие в употреблении автомобильные катализаторы и шлак из них в течение полугода.

Глава правительства поручил Министерству экономики и коммерции Киргизии уведомить Евразийскую экономическую комиссию и Всемирную торговую организацию о том, что киргизские власти решили установить эти запреты.