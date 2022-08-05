Воронеж, 5 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Житель Воронежа заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили 5 августа в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным полиции, 53-летний воронежец в одном из хостелов «публично критиковал действия Вооруженных Сил Российской Федерации». Полицейские составили в отношении воронежца протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Суд рассмотрел материалы полиции и назначил мужчине административный штраф в 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 29-летнюю жительницу Воронежа за демонстрацию плаката с дискредитирующим российских военных лозунгом возле городского парка культуры и отдыха.