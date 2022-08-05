Саранск, 5 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 45 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 843 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе подтвердили 69 332 случая заражения коронавирусом, из них 44 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1393 человека, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки попали три пациента, накануне были госпитализированы 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 36 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 40 жителей республики.