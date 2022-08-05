Донецк, 5 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Кировский район Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был произведён в 15:18 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что в данный момент союзные войска заняли плацдармы в районе города Соледар в ДНР, откуда затем должно развиваться наступление.