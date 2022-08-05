Уфа, , 15:50 — REGNUM Более двух млрд рублей заёмного финансирования привлекли предприниматели в Башкирии благодаря гарантийной господдержке. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что за семь месяцев 2022 года предприниматели воспользовались господдержкой в виде поручительства гарантийного фонда агентства Башкирии по развитию малого и среднего предпринимательства на сумму свыше 790 млн рублей, что позволило им привлечь в бизнес свыше двух млрд рублей заёмных средств.

Отмечается, что эта мера господдержки в регионе предоставляется в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы».

«В этом году поддержку в виде госпоручительства по кредитам уже получили 112 предпринимателей. При этом наибольшие заемные средства привлечены в сферах сельского хозяйства и производстве — по 500 млн рублей, затем торговля и строительство, более 300 и 200 млн рублей, соответственно», — приводит пресс-служба слова министра предпринимательства и туризма Башкирии Рустема Афзалова.

Отмечается, что поручительство предоставляется как субъектам малого и среднего предпринимательства, так и самозанятым.

Сообщается, что максимальный размер поручительства может достигать 70% от суммы кредита или 25 млн рублей, а по согарантии с федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства — до одного млрд рублей.